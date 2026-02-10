MinSalud dice que no planea traslados indiscriminados de afiliados tras reclamo del sector

El Ministerio de Salud salió a hablar luego de que organizaciones de salud se pronunciaran frente al nuevo proyecto de decreto sobre aseguramiento en salud, aclarando que este no contempla traslados masivos ni automáticos de afiliados entre EPS.

La propuesta, que actualmente se encuentra en discusión, busca reorganizar el sistema con un enfoque territorial y poblacional para mejorar su funcionamiento, especialmente en las regiones más apartadas del país, según lo menciona el ministerio.

La entidad señaló que el objetivo es corregir fallas estructurales que afectan la eficiencia y sostenibilidad del sistema. En varios municipios, sobre todo rurales, dispersos o de frontera, operan múltiples EPS con pocos afiliados, lo que dificulta la gestión del riesgo, eleva costos y pone en riesgo la continuidad de la atención.

“Este enfoque no implica la adopción de criterios fiscales ni administrativos distintos, ni la imposición de restricciones arbitrarias a la libre competencia económica. Por el contrario, se enmarca en un modelo de competencia regulada, orientado a corregir fallas del mercado del aseguramiento”, mencionó el Ministerio de Salud en su comunicado.



La cartera reafirmó que cualquier reasignación de afiliados sería gradual, con reglas claras y garantizando la continuidad de tratamientos, la unidad familiar y el equilibrio financiero del sistema.

La Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la iniciativa no restringe indebidamente la competencia, sino que busca fortalecer el modelo de competencia regulada y proteger a los usuarios, idea que fue apoyada por el Gobierno, que sostuvo que la medida no debilita el sistema, sino que pretende hacerlo más organizado, equitativo y sostenible, con un objetivo central: garantizar el derecho fundamental a la salud en todo el territorio nacional.