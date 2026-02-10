En vivo
MinSalud dice que no planea traslados indiscriminados de afiliados tras reclamo del sector

MinSalud dice que no planea traslados indiscriminados de afiliados tras reclamo del sector

La entidad señala que el decreto plantea ordenar el aseguramiento teniendo en cuenta factores como la cantidad de población, la capacidad real de las EPS, la dispersión geográfica y la red de servicios disponible en cada territorio.

