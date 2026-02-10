En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Al menos diez muertos dejó tiroteo en escuela del oeste de Canadá

Al menos diez muertos dejó tiroteo en escuela del oeste de Canadá

El supuesto autor de la matanza fue localizado en el interior de la escuela sin vida a consecuencia de heridas autoinfligidas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad