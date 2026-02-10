En vivo
Tendencias:
Aida Quilcué
Emergencias por lluvias en Córdoba
Selección Colombia femenina

Consejo de Estado dice que sí puede investigar a Petro por demanda cuando era senador

La reclamación alegaba que Petro faltó a las sesiones plenarias en al menos cinco ocasiones sin justificar adecuadamente las ausencias.

