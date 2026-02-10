'El Tour al Sol', la nueva gira de Carlos Vives en donde conectará Colombia

En una emotiva presentación en el Planetario de Bogotá, Carlos Vives confirmó su regreso a los escenarios en este 2026 con su ‘Tour al Sol’ en donde visitará diferentes ciudades de Colombia, volviendo, además, al Movistar Arena, un venue que confesó tenía muy en su corazón.

“Estamos preparando el siglo de la conquista del espacio, de la llegada del hombre a marte. Los vamos a invitar a hacer un viaje al interior de nosotros mismos. Vamos a irnos al sol y darnos cuenta que todos estamos hechos de sol (…) Es algo muy especial y nos tienen muy contentos y emocionados”, fueron las palabras de Vives en el anuncio de la gira que hará de la mano de Páramo Presenta.

Carlos Vives en el Festival Cordillera // Foto: AFP

Con la gira también llegará un nuevo álbum de parte del samario en donde quiere darle una “caricia” a sus seguidores, pensando en que es momento de nuevas energías y lo mejor alrededor del sol.

En el caso de Bogotá volverá al Movistar Arena y sobre el por qué nuevamente aquí tras su exitoso concierto en 2023 en El Campín, Vives respondió que en esta arena hay una conexión más cercana con el público de lo que se da en un estadio, que, aunque es especial, no llega a ser algo tan cercano.



“La cosa intima del Movistar Arena me permite montar este show de mejor manera y más íntima. Es un lugar que los bogotanos nos sentimos orgullosos (…) Para mí como público y artista le agradezco a ese venue, entonces hay cariño por parte de ellos también y me permite la escena no tan grande que te da el estadio. Más personas. Nos permite más cercanos y recrear cosas que hemos hecho antes”, respondió el samario a Blu Radio.

Fechas del 'Tour al Sol' de Carlos Vives en este 2026

Colombia



Bogotá: 25 y 27 de septiembre — Movistar Arena

25 y 27 de septiembre — Movistar Arena Ibagué: 18 de septiembre — Arena Néctar

18 de septiembre — Arena Néctar Bucaramanga: 16 de octubre — Cenfer

16 de octubre — Cenfer Medellín: 17 de octubre — Estadio Polideportivo de Envigado

17 de octubre — Estadio Polideportivo de Envigado Pereira: 6 de noviembre — Expofuturo

6 de noviembre — Expofuturo Cali: 21 de noviembre — Arena Cañaveralejo

Ecuador



Quito : 3 de septiembre — Coliseo General Rumiñahui

: 3 de septiembre — Coliseo General Rumiñahui Guayaquil: 5 de septiembre — Estadio Alberto Spencer

Más que una serie de conciertos, 'Tour al Sol' es un viaje simbólico que sigue el recorrido del sol: desde el primer rayo del amanecer, cuando la esperanza despierta; pasando por el ardiente mediodía, donde la energía y la alegría estallan en cada canción; hasta llegar al atardecer, ese instante dorado donde todo se transforma en emoción, magia y celebración colectiva.