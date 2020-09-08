Después de abrirse paso en la industria con su participación en Yo Perreo Sola, uno de los mayores éxitos de Bad Bunny, la puertorriqueña Nesi asegura que atraviesa el momento más importante de su carrera. La artista dejó atrás la etiqueta de haber sido parte de aquel fenómeno global para consolidar una propuesta propia con Pretty Bitch Gang, un EP en el que el trap, el empoderamiento femenino y la autenticidad marcan el rumbo de su proyecto.En entrevista con Blu Radio, la cantante habló de la conexión que ha construido con Colombia, un país que, según dice, se ha convertido en uno de los lugares donde más siente el respaldo hacia los artistas del género urbano."Colombia apoya mucho. Ese apoyo se siente y creo que es algo que deberíamos aplicar también en Puerto Rico para seguir creciendo", afirmó la artista, quien además recordó la colaboración que realizó con Blessd y aseguró que disfruta trabajar con músicos colombianos porque todos comparten el objetivo de seguir expandiendo el movimiento urbano a nivel internacional.Nesi también celebró el momento que viven las mujeres dentro de la industria. Para ella, nombres como Karol G han abierto puertas que hoy permiten que nuevas artistas tengan más oportunidades para mostrar su música sin esperar la aprobación de nadie."Antes no se nos daba ese permiso. Ahora simplemente estamos ocupando ese espacio", aseguró.Sobre Pretty Bitch Gang, explicó que el proyecto no busca quedarse únicamente en una estética llamativa. Su intención es convertirlo en un movimiento que represente a mujeres fuertes, disciplinadas y seguras de sí mismas, capaces de expresar libremente sus pensamientos y emociones."Quiero que cualquier mujer que escuche este EP se sienta empoderada, sexy y con la confianza de decir lo que piensa", señaló.La artista también explicó por qué el trap se convirtió en el género que mejor representa su identidad. Mientras el reguetón suele responder a un concepto específico, considera que el trap le permite abordar distintos temas dentro de una misma canción y explorar con mayor libertad sus vivencias y pensamientos. Además, aseguró que al momento de colaborar estudia cuidadosamente a cada artista para que la química musical sea natural.Pensando en el futuro, Nesi confesó que Colombia ocupa un lugar especial en sus planes. Ryan Castro y Karol G son dos de los artistas con los que más sueña compartir estudio, mientras continúa trabajando para que el público colombiano conozca una faceta distinta de su música y de su historia.