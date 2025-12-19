Elvis Crespo se rinde ante al talento de Beéle y hace "La Patadita" con él: "Es increíble"

Este 2025 fue un rotundo éxito para Beéle, no solo en materia de reproducciones, sino en materia de público al poder alcanzar ocho arenas y para cerrarlo de manera perfecta también decidió sacar su canción decembrina al lado de una leyenda como Elvis Crespo, que en poco se convirtió en un rotundo éxito.

“La Patadita” es un tema vibrante y lleno de energía, creado para celebrar, bailar y disfrutar del espíritu de la temporada navideña. Combinando el estilo característico de Beéle con la voz inconfundible y la energía contagiosa de Crespo, ambos artistas entregan un himno alegre centrado en la celebración, la unión y la buena fortuna.

Beéle // Foto: Sony Music

"Conozco a Beéle desde antes de que firmara con Luyan; sé que tiene un talento enorme porque la primera vez que lo vi fue cantando con su guitarra cuando tenía apenas 15 o 16 años. Esta colaboración nació en Bogotá a principios de este año, cuando me encontré con alguien de su equipo en un centro comercial; me mostró la canción, me encantó y al día siguiente coincidí con Brandon para grabarla. Estoy feliz de colaborar con un artista joven y brillante: me permite añadir algo fresco a mi carrera y conectar con nuevas generaciones", dice Elvis Crespo.

El videoclip oficial de La Patadita, dirigido por Saumeth y grabado en Bogotá, reconstruye de manera creativa el universo del emblemático programa El Show de las Estrellas, renombrado para la ocasión como El Show de la Coletera. En una atmósfera cargada de nostalgia, el video presenta al propio Jorge Barón, figura central del programa original, retomando su tradicional gesto de la “patadita”, símbolo de éxito y buena suerte para generaciones de artistas.

