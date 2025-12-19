En vivo
Elvis Crespo se rinde ante al talento de Beéle y hace "La Patadita" con él: "Es increíble"

Elvis Crespo se rinde ante al talento de Beéle y hace "La Patadita" con él: "Es increíble"

El dúo que nadie esperaba y termina sorprendiendo en la primera canción juntos llena de sabor, perfecta para la época de Navidad.

