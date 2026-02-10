En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Accidente en La Línea
Asamblea Constituyente
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Juan Acevedo Rocha renunció al cargo de presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá

Juan Acevedo Rocha renunció al cargo de presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá

La decisión se produjo pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por la tragedia invernal que afecta a Córdoba. Anoche en el consejo de ministros el presidente dijo que entre 2020 y 2024 la hidroeléctrica Urrá habría superado los volúmenes máximos permitidos pese a los reiterados llamados y estudios técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad