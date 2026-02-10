Juan Acevedo Rocha renunció al cargo de presidente encargado de la Hidroeléctrica Urrá

Juan Acevedo Rocha presentó su renuncia como Primer Suplente de Presidente de la Hidroeléctrica de Urrá S.A., cargo al que fue nombrado el 28 de mayo de 2025. Esto no significa su salida de la empresa, sino del cargo.

La decisión se produjo pocas horas después de que el presidente Gustavo Petro solicitara una investigación penal por la tragedia invernal que afecta a Córdoba. Anoche en el consejo de ministros el presidente dijo que entre 2020 y 2024 la hidroeléctrica Urrá habría superado los volúmenes máximos permitidos pese a los reiterados llamados y estudios técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Hidroeléctrica Urrá Foto: X @Urragenerador

La renuncia fue solicitada directamente por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía. Tiene fecha del 10 de febrero porque hoy se reúne la junta directiva de la empresa.

En su carta de renuncia, Acevedo explicó que actuó con reflexión personal, institucional y ética, y que su salida busca evitar que su permanencia desvíe la atención de la emergencia y la estabilidad de la empresa.



“No es mi intención polemizar ni confrontar al señor Presidente… considero que lo más responsable es apartarme del encargo y permitir que la empresa continúe su labor sin que mi nombre se convierta en un elemento adicional de controversia”, indicó Acevedo.

Juan Acevedo Rocha, había asegurado en diálogo con Mañanas BLU que no iba a renunciar porque hacerlo era aceptar las acusaciones del presidente Petro. Ahora, Acevedo resaltó en su carta de renuncia que su gestión siempre se desarrolló conforme a la ley, la normativa ambiental y los principios de ingeniería, y agradeció a la junta directiva y al personal de la compañía por su confianza. Asimismo, expresó su disposición a colaborar en el proceso de transición y empalme, garantizando una continuidad ordenada de las operaciones de Urrá.