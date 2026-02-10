En vivo
Blu Radio  / Nación  / Tres municipios del Huila declaran calamidad pública tras emergencias por lluvias

Tres municipios del Huila declaran calamidad pública tras emergencias por lluvias

Las autoridades en el Huila se encuentran alerta por aumento de lluvias y advierten a las alcaldías mantener activos los planes de contingencia.

