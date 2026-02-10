Tres municipios del Huila declaran calamidad pública tras emergencias por lluvias

Los alcaldes de los municipios de La Plata, La Argentina y Gigante, a través de decretos, declararon la calamidad pública ante las graves emergencias que se han presentado producto de los desbordamientos de fuentes hídricas, inundaciones y deslizamientos de tierra que han afectado a decenas de familias urbanas y rurales.

Otros municipios como Garzón, Íquira, Elías y Timaná, registran viviendas averiadas, pérdida de cultivos de café y plátano. También reportan cinco sedes educativas con afectaciones en sus estructuras físicas, 114 deslizamientos de tierra y 172 vías entre principales y terciarias obstruidas por derrumbes.

“Hasta la fecha tenemos tres municipios que han declarado la calamidad pública asociadas por las lluvias, tenemos a los municipios de La Plata, La Argentina y Gigante. Esta es una herramienta la ley 1523 y que faculta a los alcaldes para que puedan agilizar respuestas por parte de las entidades regionales y nacionales ante las necesidades por emergencias, como por ejemplo agilizar recursos del orden local y nacional y ayudas para quienes hayan sido damnificados”, explicó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.

Señaló el funcionario que, de acuerdo con el Ideam, las lluvias podrían presentarse con intensidades variables en el transcurso de los próximos días, situación que hace necesario reforzar el monitoreo permanente de ríos, quebradas, así como la vigilancia del estado de las vías de primer orden, terciarias y rurales del departamento.



Según el informe oficial, a la fecha van 210 familias damnificadas, 197 viviendas averiadas entre urbanas y rurales, cinco viviendas destruidas, seis familias en zonas de alto riesgo que ya fueron reubicadas de maneta temporal y más de cinco hectáreas de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra.

Por último, las autoridades advierten a las alcaldías mantener activos los planes de contingencia ante eventuales emergencias por el incremento de lluvias que siguen con intensidad en gran parte del territorio colombiano.