En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así lucirá el nuevo pasaporte colombiano: Petro presentó su diseño

Así lucirá el nuevo pasaporte colombiano: Petro presentó su diseño

Según el presidente Petro, el nuevo pasaporte será el "cuarto mejor del mundo".

Publicidad

Publicidad

Publicidad