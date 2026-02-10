Así lucirá el nuevo pasaporte colombiano: Petro presentó su diseño

El presidente Gustavo Petro reveló el diseño del nuevo pasaporte colombiano, destacando que el documento se posicionará como el cuarto mejor del mundo en estándares de calidad. Durante un consejo de ministros, el mandatario compartió la primera imagen de la libreta.

El jefe de Estado enfatizó que la actualización del documento responde a una lucha contra irregularidades en la contratación. "Quité la corrupción y vamos a tener el cuarto mejor del mundo, pero casi me cuesta la cárcel hacerlo", afirmó Petro.

Según el presidente, no puede dar más detalles sobre el nuevo pasaporte colombiano, ya que se podría exponer a sanciones.

Es que nos sancionan si presento mucho el asunto, que todavía no se ha presentado, diría que una ‘chiva’

En desarrollo...