Falcao llega al cuarto piso y así lo felicitan los clubes en los que ha jugado

Uno de los mayores ídolos deportivos de Colombia llega a los 40 años. Se trata del delantero Radamel Falcao García, quien ha puesto ha celebrar a millones de colombianos con su goles tanto con el equipo de mayores como con los clubes en los que ha defendido la camiseta.

El tigre de Santa Marta cumple este 10 de febrero del 2026 40 años o como coloquialmente se dice "cuarto piso" y los clubes no dudaron en felicitarlo en este día tan especial para el máximo goleador de la Selección Colombia.

Mensajes a Falcao por sus 40 años

Por su puesto, esta ola de mensajes al goleador histórico empieza con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que, a través de una imagen en la que recopila los momentos más emocionantes del tigre con la tricolor, le desea un feliz cumpleaños.

Millonarios, actual equipo de Falcao García, también recopiló varias fotografías del atacante tanto con la camiseta embajadora como con la tricolor. También agradecen por su jerarquía y magia dentro de la cancha.



En el caso del Mónaco, publicaron dos videos en sus redes sociales. El primero, en el que aparece Kylian Mbappé hablando sobre el colombiano y reconociendo que Falcao ha sido la mejor guía que ha tenido. El segundo, una colaboración con la cuenta oficial de la Champions League en el que se observa el histórico gol contra el Manchester City.

Kylian Mbappé à propos de Radamel Falcao :

Kylian Mbappé à propos de Radamel Falcao :

« 𝐋𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐣'𝐚𝐢 𝐞𝐮 »

En el caso del Chelsea, la cuenta oficial en Español, señaló que nunca olvidarán los 12 partidos que disputó y el gol que anotó.

Nunca olvidaremos cuando tuvimos un Tigre en Londres 🐯



Nunca olvidaremos cuando tuvimos un Tigre en Londres 🐯



¡Feliz Cumpleaños, @FALCAO ! 🇨🇴

El Atlético de Madrid, equipo en el que es ídolo, realizaron una recopilación de sus mejores goles con el colchonero en LaLiga de España.

Entretanto, el Porto compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se ve al colombiano con la camiseta del equipo a rayas blanco y azul, con su característico cabello largo de aquel 2009-2011.

Los mensajes de estos equipos se unen a referentes del fútbol colombiano como Juan Guillermo Cuadrado, Abel Aguilar, José Chunga, Roger Martínez, Mario Alberto Yepes, Hugo Rodallega, Jeison Murillo, y hasta Juan Pablo Vargas, excompañero en Millonarios.