Llegada de Falcao envió a delantero de Millonarios a EE.UU.: "Le deseamos lo mejor"

Radamel Falcao García ya se unió al plantel de Millonarios concentrado en Argentina para comenzar a trabajar en ese "último baile", pero esto llevó a que el club tuviese que enviar a uno de sus futbolistas al exterior y darle una oportunidad en donde pueda sumar minutos, así lo hicieron saber en sus redes oficiales.



Delantero de Millonarios dejó el equipo tras llegada de Falcao

Se trata de Juan Esteban Cardenal, quien llegará a la segunda división del fútbol de Estados Unidos para defender los colores de Club Phoenix Rising, en donde esperan que el futbolista se pueda potenciar al máximo nivel. Pero es importante aclarar que es una transferencia completa, por ende, el futuro de este futbolista se comenzará a escribir de cero en esta liga.

“Millonarios FC informa que Juan Esteban Carvajal ha sido transferido al Club Phoenix Rising de la USL Championship de Estados Unidos", expresaron desde Millonarios. Por su parte, la escuadra de Club Phoenix le dio bienvenida al futbolista al que le dio el título de gran promesa y de excelente jugador: "Originario de Bogotá, Rising marca el segundo club de Carvajal. El delantero se unió a la cantera de Millonarios en 2015, donde debutó con el primer equipo en 2023 y formó parte del plantel que ganó la Superliga de Colombia en 2024".

Juan Esteban Carvajal // Foto: Millonarios

En su etapa en Millonarios, Carvajal disputó un saldo de 42 partidos en donde anotó 6 goles y dio 3 asistencias para un total de 1.450 minutos en cancha. Pero no tenía más espacio en el equipo y buscando tener más tiempo en la cancha, en Estados Unidos espera tener eesas oportunidades en donde pueda perfecciones todo su talento.

Algunos hinchas lamentaron la noticia, mientras que otros no tuvieron más palabras que desearle lo mejor en esta nueva etapa de su carrera y esperan lo mismo que el club: que alcance el máximo nivel.