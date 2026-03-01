Oleada de desplazamientos en el sur del Líbano tras intensos bombardeos israelíes

El sur del Líbano y los suburbios meridionales de Beirut registraron la madrugada de este lunes una oleada de desplazamientos, en medio de intensos bombardeos israelíes contra ambas regiones después de que el grupo chií libanés Hizbulá lanzara un ataque contra el norte del Estado judío.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN) informó de un "gran éxodo" de personas tanto desde el extrarradio capitalino como desde la región meridional del país, ambas alcanzadas por una serie de fuertes ataques en medio de la noche.

Según pudo constatar EFE, las carreteras para entrar a Beirut desde el sur permanecen colapsadas debido al gran número de vehículos en circulación.

La misma estampa tuvo lugar al inicio de la guerra abierta con Israel a finales de septiembre de 2024, cuando alrededor de 1,2 millones de personas abandonaron en cuestión de días sus hogares, principalmente en el suburbio beirutí del Dahye, el sur del Líbano y el oriental Valle de la Bekaa.



Aquella huida, que se prolongó durante más de dos meses, supuso la mayor crisis de desplazados en la historia del pequeño país mediterráneo, de acuerdo con las autoridades.

Hizbulá atacó esta medianoche unas instalaciones militares en el norte de Israel en respuesta al asesinato del máximo líder iraní, el ayatolá Ali Jameneí, durante la actual campaña de bombardeos israelíes y estadounidenses contra la República Islámica, aliada clave del grupo libanés.

Tras la acción de Hizbulá, la primera desde la entrada en vigor del alto el fuego entre el Líbano e Israel a finales de 2024, el Estado judío comenzó a bombardear presuntos objetivos del movimiento en diferentes áreas del Líbano.