Ejército destruyó explosivos en vía Rovira–Roncesvalles: evitó posible atentado, previo a elecciones

En la antesala de la jornada electoral del 8 de marzo, una alerta de inteligencia militar encendió las alarmas en el suroccidente del Tolima. En cercanías de la vía rural que comunica a Rovira con Roncesvalles, soldados del Ejército localizaron un campo minado improvisado que, de haber sido activado, habría puesto en riesgo a campesinos, viajeros y uniformados desplegados para garantizar la seguridad en las votaciones.

El hallazgo ocurrió en la vereda El Real, jurisdicción de Rovira, donde tropas del Batallón de Infantería N.° 18 coronel Jaime Rooke, adscritas a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, detectaron múltiples artefactos explosivos improvisados. Eran 43 dispositivos listos para ser activados.

La operación, apoyada por binomios caninos antiexplosivos y labores de inteligencia, permitió ubicar los explosivos, acordonar la zona y ejecutar su destrucción controlada, evitando una tragedia en el corredor vial que conecta con Roncesvalles.

De acuerdo con información militar, los artefactos habrían sido instalados por el grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Joaquín González, con el propósito de atacar a la Fuerza Pública y alterar la tranquilidad de la población en plena coyuntura electoral.



El coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada, relató que la neutralización de esta acción terrorista fue posible gracias al trabajo coordinado entre Ejército y Policía del Tolima. “Las tropas lograron la ubicación y destrucción de 43 artefactos explosivos improvisados que pretendían afectar a la Fuerza Pública y a la población civil. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar la seguridad de todos los habitantes del territorio”, señaló el oficial.

El alto oficial también informó que, en una operación paralela, tropas del Batallón de Infantería N.° 17 General José Domingo Caicedo localizaron en Natagaima una caneca con letras alusivas al ELN. Tras la verificación técnica, se estableció que no contenía explosivos y que podría tratarse de una maniobra distractora asociada a bandas delincuenciales y redes de microtráfico.

Desde la Sexta Brigada se rechazó la fabricación e instalación de estos artefactos, al considerar que constituyen una amenaza directa contra la población civil y violan los derechos humanos. La institución anunció que presentará denuncias ante organismos nacionales e internacionales defensores de DD. HH.

En medio de este panorama, las autoridades departamentales aseguraron que, tras varios consejos de seguridad, no existen amenazas concretas contra la jornada electoral. Los 46 municipios del Tolima cuentan con presencia militar y policial para garantizar el normal desarrollo de las votaciones. Es de recordar que el municipio de Flandes pertenece al circuito judicial de Cundinamarca.

La destrucción de los 43 explosivos no solo evitó un posible atentado, también envía un mensaje sobre la persistencia de riesgos en corredores rurales estratégicos y el desafío de blindar el territorio en momentos clave para la democracia.