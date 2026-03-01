En vivo
Ejército destruyó explosivos en vía Rovira–Roncesvalles: evitó posible atentado, previo a elecciones

El hallazgo se produjo en la vereda El Real, zona rural de Rovira. Según el Ejército, los artefactos habrían sido instalados para atacar a la Fuerza Pública y sembrar terror antes de la jornada electoral.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

