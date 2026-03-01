Resultado del chance Paisita Noche: último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como una opción popular gracias a su frecuencia diaria, facilidad de participación y múltiples modalidades de apuesta. Los resultados se publican cada noche en puntos autorizados y plataformas digitales oficiales.



Resultado oficial del Paisita Noche – 1 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos).



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: una alternativa adicional desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una opción voluntaria que permite aumentar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto.

Es importante aclarar que esta modalidad no cambia la mecánica del sorteo tradicional. La quinta balota funciona como un complemento que potencia el valor del premio, manteniendo intactas las reglas habituales del juego.



¿Cómo se juega el Chance Paisita Noche?

El funcionamiento del chance Paisita Noche hoy es sencillo: para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial respetando el orden de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.

Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, muchas personas consultan los resultados del chance en línea minutos después de su publicación oficial.



Horarios del sorteo

Quienes buscan el resultado del Paisita Noche hoy en vivo deben tener en cuenta los horarios oficiales:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Verificar el horario correcto permite confirmar rápidamente el número ganador y validar el tiquete.



Modalidades disponibles del Chance Paisita

El sorteo ofrece varias modalidades que amplían las opciones de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras: coinciden las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Combinado tres cifras: coinciden las tres cifras en cualquier posición.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad hace que el chance en Antioquia siga siendo uno de los más jugados en la región.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales legales.

Entre las plataformas habilitadas se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75, donde los usuarios pueden:



Crear una cuenta y validar su identidad.

Recargar saldo por PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales.

Seleccionar el sorteo y confirmar la apuesta.

Conservar el comprobante digital es clave para reclamar cualquier premio.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio del Chance Paisita Noche resultados oficiales, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y copia.

Dependiendo del valor del premio en UVT:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

Últimos resultados del Paisita Noche