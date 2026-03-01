Resultado del chance Paisita Noche: último sorteo hoy domingo 1 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Paisita Noche se ha consolidado como una opción popular gracias a su frecuencia diaria, facilidad de participación y múltiples modalidades de apuesta. Los resultados se publican cada noche en puntos autorizados y plataformas digitales oficiales.
En el sorteo realizado el domingo 1 de marzo de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos).
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una opción voluntaria que permite aumentar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras en el orden exacto.
Es importante aclarar que esta modalidad no cambia la mecánica del sorteo tradicional. La quinta balota funciona como un complemento que potencia el valor del premio, manteniendo intactas las reglas habituales del juego.
El funcionamiento del chance Paisita Noche hoy es sencillo: para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial respetando el orden de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.
Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, muchas personas consultan los resultados del chance en línea minutos después de su publicación oficial.
Quienes buscan el resultado del Paisita Noche hoy en vivo deben tener en cuenta los horarios oficiales:
Verificar el horario correcto permite confirmar rápidamente el número ganador y validar el tiquete.
El sorteo ofrece varias modalidades que amplían las opciones de ganar:
Esta variedad hace que el chance en Antioquia siga siendo uno de los más jugados en la región.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de azar en el país. Solo los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales legales.
Entre las plataformas habilitadas se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75, donde los usuarios pueden:
Conservar el comprobante digital es clave para reclamar cualquier premio.
Para cobrar un premio del Chance Paisita Noche resultados oficiales, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio en UVT:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|28 Febrero 2026
|4333 - Caballo
|Paisita Noche
|27 Febrero 2026
|0272 - Delfín
|Paisita Noche
|26 Febrero 2026
|7503 - León
|Paisita Noche
|25 Febrero 2026
|9117 - Toro
|Paisita Noche
|24 Febrero 2026
|3891 - Perro