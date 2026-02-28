En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Gobierno iraní declara 40 días de luto y 7 festivos tras muerte de Alí Jamenei, su líder supremo

Gobierno iraní declara 40 días de luto y 7 festivos tras muerte de Alí Jamenei, su líder supremo

Los Guardianes condenaron "los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista".

Alí Jamenei, líder supremo iraní
Alí Jamenei, líder supremo iraní
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad