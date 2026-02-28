Gobierno iraní declara 40 días de luto y 7 festivos tras muerte de Alí Jamenei, su líder supremo

El Gobierno iraní declaro este domingo 40 días de luto por la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, tras su muerte a los 86 años en los ataques de Estados Unidos e Israel, informó la televisión estatal iraní.

Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 05H00 locales (01H30 GMT) el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

líder supremo iraní Alí Jamenei Foto: AFP

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

Además, Irán confirmó este domingo la muerte del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano del líder supremo y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.



Pakpour, que había asumido el mando del ejército ideológico iraní en junio durante la guerra de los 12 días, y Shamkhani, uno de los máximos responsables de la seguridad en la república islámica, murieron como "mártires" el sábado durante los ataques israelíes y estadounidenses sobre Teherán, aseguró el órgano de prensa del poder judicial, Mizan.

