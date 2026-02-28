En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Shakira hace historia en Ciudad de México con 13 sold out y 800.000 asistentes

Shakira hace historia en Ciudad de México con 13 sold out y 800.000 asistentes

Shakira compartió escenario con su compatriota Beéle para interpretar su clásico “Hips Don’t Lie” y sorprendió al público con “¿Dónde estás corazón?”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad