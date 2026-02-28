Shakira hace historia en Ciudad de México con 13 sold out y 800.000 asistentes

La barranquillera Shakira volvió a hacer historia en México. La artista completó 13 conciertos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, un registro sin precedentes que la convierte en la cantante con más presentaciones en una misma gira en ese escenario. En la última noche, ante más de 65.000 asistentes, la intérprete calificó lo vivido como “un milagro”, en referencia a los retos personales y profesionales que ha enfrentado en los últimos años.

La serie de espectáculos vendió cerca de 800.000 entradas, consolidando a la capital mexicana como una de las plazas más fuertes del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El impacto comercial también ha sido significativo a nivel global: la gira ya figura como la más taquillera en la historia para un artista hispano, con ingresos que superan los 421 millones de dólares y un récord Guinness que respalda ese hito.

El cierre en Ciudad de México estuvo marcado por momentos especiales. Shakira compartió escenario con su compatriota Beéle para interpretar su clásico “Hips Don’t Lie” y sorprendió al público con “¿Dónde estás corazón?”, canción que no cantaba en vivo desde 2019. Además, anunció el lanzamiento de una colaboración titulada “Algo tú”, que verá la luz el próximo 4 de marzo.

Este domingo 1 de marzo ofrecerá un concierto masivo y gratuito en el Zócalo de Ciudad de México, casi 20 años después de su última presentación en esa emblemática plaza. El evento podría romper récords de asistencia en uno de los espacios públicos más grandes del mundo y coincide con su reciente nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll.