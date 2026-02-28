En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La Guardia Revolucionaria iraní promete vengar la muerte de Jameneí

La Guardia Revolucionaria iraní promete vengar la muerte de Jameneí

La Guardia Revolucionaria aseguró que lanzaría “en momentos” la mayor operación militar en la historia de las Fuerzas Armadas del país contra Israel y objetivos de Estados Unidos en Oriente Medio.

muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.jpg
Muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad