Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

El resultado del chance Caribeña Noche se mantiene entre los más buscados por los jugadores en distintas regiones del país. Su realización diaria y su mecánica sencilla han hecho que miles de personas consulten cada noche los números oficiales con la expectativa de obtener un premio.
En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)
El Caribeña Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.
Contar con un horario fijo permite a los apostadores saber exactamente cuándo verificar sus números y hacer seguimiento diario al juego.
El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la expectativa de premio. El valor a pagar depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.
Entre las principales opciones están:
Esta estructura mantiene una dinámica clara y fácil de entender para todo tipo de jugador.
El rango de inversión es uno de los factores que impulsa la participación:
Esta flexibilidad permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.
El chance en línea en Colombia solo puede jugarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.
Para apostar al Caribeña Noche por internet, el proceso incluye:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Noche
|27 Febrero 2026
|4358 - 2
|Caribeña Noche
|26 Febrero 2026
|9429 - 2
|Caribeña Noche
|25 Febrero 2026
|7581 - 6
|Caribeña Noche
|24 Febrero 2026
|5771 - 5
|Caribeña Noche
|23 Febrero 2026
|7958 - 7