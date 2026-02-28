Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

El resultado del chance Caribeña Noche se mantiene entre los más buscados por los jugadores en distintas regiones del país. Su realización diaria y su mecánica sencilla han hecho que miles de personas consulten cada noche los números oficiales con la expectativa de obtener un premio.



Número ganador de Caribeña Noche – 28 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.

Contar con un horario fijo permite a los apostadores saber exactamente cuándo verificar sus números y hacer seguimiento diario al juego.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

El chance Caribeña Noche ofrece varias modalidades, lo que permite ajustar la apuesta según el presupuesto y la expectativa de premio. El valor a pagar depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales opciones están:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: coinciden las cuatro cifras sin importar la posición.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): coincide únicamente el último dígito.

Esta estructura mantiene una dinámica clara y fácil de entender para todo tipo de jugador.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

El rango de inversión es uno de los factores que impulsa la participación:

Valor mínimo: $500 pesos.

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Esta flexibilidad permite participar tanto a jugadores ocasionales como a quienes realizan apuestas con mayor frecuencia.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia solo puede jugarse a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.



Para apostar al Caribeña Noche por internet, el proceso incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado.

Validar la identidad del usuario.

Recargar saldo mediante PSE u otros medios habilitados.

Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad.

Confirmar la apuesta y conservar el comprobante digital.

