Paloma Valencia
Apareció candidato Andrés Vásquez
Sorteo Champions League
Pakistán - Afganistán

Elecciones Colombia 2026  / "Preocupante el nivel de hostigamiento", dice Paloma Valencia tras captura de mujer armada en evento

“Preocupante el nivel de hostigamiento”, dice Paloma Valencia tras captura de mujer armada en evento

La precandidata presidencial del Centro Democrático denunció amenazas contra su partido y exigió garantías de seguridad luego de que una mujer armada fuera detenida a pocos metros de la tarima donde participaba junto al expresidente Álvaro Uribe.

