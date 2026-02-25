Álvaro Uribe tiene palabra y no será vicepresidente de nadie: Vicky Dávila

Toda una polémica se ha generado después de que la senadora Paloma Valencia abriera la puerta a que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea su fórmula a la Vicepresidencia, en caso de que sea ella la ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

Vicky Dávila, quien también hará parte de la consulta del 8 de marzo, se pronunció sobre el tema, asegurando que Uribe no será vicepresidente de ningún candidato.

Vicky Dávila X: @VickyDavilaH

“El presidente Álvaro Uribe dijo el 18 de julio de 2025 que no será fórmula vicepresidencial, porque no pondrá al país en esa ‘discusión institucional’. Eso es querer a Colombia de verdad y no prestarse para la politiquería. Y yo le creo que no será vicepresidente de nadie, porque Uribe tiene palabra”, dijo Dávila.

La senadora Paloma Valencia aseguró que Uribe sería la persona más indicada para ser su fórmula vicepresidencial.



“Todo el mundo me anda preguntando que quién va a ser mi vicepresidente, yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas, todavía nos falta ganar esa consulta. Lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él”, dijo Valencia.

Paloma Valencia Foto: AFP

El trino al que hace referencia la candidata Vicky Dávila es uno en el que Uribe cerraba la puerta a ser vicepresidente.

“No puedo considerar ser candidato a la Vicepresidencia. No seré yo quien le cree al país una discusión institucional, justamente ahora que buscan acabar con las instituciones. Publico esta decisión, a pesar de estar afrontando un proceso judicial injusto que refleja la politización en algunas instituciones”, dijo en su momento el expresidente Uribe.