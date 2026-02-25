En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Álvaro Uribe tiene palabra y no será vicepresidente de nadie: Vicky Dávila

Álvaro Uribe tiene palabra y no será vicepresidente de nadie: Vicky Dávila

La senadora Paloma Valencia generó polémica al proponer al expresidente Álvaro Uribe como formula vicepresidencial.

Publicidad

Publicidad

Publicidad