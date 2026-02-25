En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Real Madrid tomó medidas radicales: el castigo para el fan que hizo un saludo nazi

Real Madrid tomó medidas radicales: el castigo para el fan que hizo un saludo nazi

El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta.

Publicidad

Publicidad

Publicidad