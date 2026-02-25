Real Madrid tomó medidas radicales: el castigo para el fan que hizo un saludo nazi

Un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’, fue expulsado del partido de este miércoles contra el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ser captado por las cámaras de la transmisión del partido realizando el saludo nazi.

Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio. Situación que se dio antes del arranque del partido y tras la que, además, se le abrió un expediente disciplinario.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Echan a un aficionado del Real Madrid tras hacer el saludo nazi.



Las cámaras lo captaron y ya ha sido expulsado del Bernabéu.



El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80.

El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.



Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga.