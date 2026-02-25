En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Colpensiones
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Exportaciones de aguacate crecieron un 21,3 % en el 2025: Europa es el destino principal

Exportaciones de aguacate crecieron un 21,3 % en el 2025: Europa es el destino principal

El dinamismo del aguacate impulsó las exportaciones y permitió que Colombia volviera a superar los 50.000 millones de dólares en ventas externas tras dos años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad