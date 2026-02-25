Exportaciones de aguacate crecieron un 21,3 % en el 2025: Europa es el destino principal

El aguacate Hass se convirtió en uno de los grandes protagonistas del comercio exterior colombiano en 2025. De acuerdo con cifras de la Dian analizadas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, las exportaciones de esta fruta alcanzaron los 375 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 21,3 % frente a 2024. El aumento fue aún más significativo: el país pasó de exportar 138.315 toneladas en 2024 a 201.479 toneladas en 2025, es decir, un incremento del 45,6 %.

“El comportamiento de las exportaciones en 2025 fue relativamente positivo, pues logramos cruzar el umbral de los US$50.000 millones, cifra que no habíamos alcanzado en los últimos dos años. Sobre todo, es importante resaltar el crecimiento del sector agrícola, que fue del 33%, que se explica por el buen comportamiento del café, las flores, el banano y el aguacate Hass”, señaló Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

Desde el gremio productor, Corpohass destacó que el sector cerró el año con cerca de 200.000 toneladas exportadas, superando la meta proyectada de 182.000 toneladas. La presidenta de la entidad, Katheryn Mejía, subrayó que el crecimiento frente a 2024 fue cercano al 45 % en volumen y que el aguacate hoy impacta económicamente a más de 17 departamentos y 250 municipios del país.

“Los colombianos somos grandes consumidores de aguacate, pero el aguacate tradicional, el criollo, el papelillo, y queremos que los colombianos, también conozcan el delicioso sabor del aguacate y sobre todo esas propiedades nutricionales tan importantes que tiene”, afirmó Katheryn Mejía, presidenta de Corpohass.



En materia de empleo, el sector genera aproximadamente 81.000 puestos de trabajo formales y beneficia a cerca de 240.000 personas de manera directa e indirecta. Los departamentos que lideran la producción son Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Tolima y Valle del Cauca.

Antioquia lideró ampliamente las exportaciones con el 47,3 % del total nacional, alcanzando 177,4 millones de dólares y un crecimiento del 50,2 %. El Eje Cafetero también reportó cifras positivas, Risaralda exportó 96,2 millones de dólares (+8,5 %), Caldas 19,9 millones (+10,7 %) y Quindío 9,6 millones (+42,4 %). En contraste, el Valle del Cauca registró una caída del 13,7 %, al ubicarse en 43,5 millones de dólares, y Cundinamarca disminuyó 21,7 %, con 19,4 millones.

Europa continúa siendo el principal destino del aguacate colombiano, concentrando poco más del 60 % del total exportado. Países Bajos se mantiene como el mayor comprador, con una participación del 35,8 %, equivalente a 134,2 millones de dólares y un crecimiento del 10,8 %. Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales se registraron en otros mercados: Alemania creció 39,5 %, pasando de 7,4 a 10,4 millones de dólares; España aumentó 44,9 %, alcanzando 29,7 millones; Francia subió 26,4 % y el Reino Unido 23,4 %.

Algunos mercados europeos mostraron retrocesos. Bélgica registró una caída del 15,4 %, mientras que Italia presentó una disminución más pronunciada del 57,5 %, con exportaciones por debajo del millón de dólares.

Estados Unidos, aunque no es el principal destino en participación total, según Corpohass se consolida como un mercado estratégico. El país norteamericano representa cerca del 30 % del volumen exportado y tiene un consumo per cápita cercano a los seis kilogramos por persona al año, lo que lo convierte en uno de los mayores consumidores mundiales.

El balance de 2025 confirma que el aguacate Hass no solo es uno de los productos agrícolas con mayor crecimiento, sino también un motor de empleo, desarrollo regional y diversificación de mercados para Colombia, en un contexto en el que el agro vuelve a posicionarse como pilar fundamental del comercio exterior del país.

