Así se mueven los escenarios para la segunda vuelta, según Invamer

La intención de voto en segunda vuelta presidencial cambia según el enfrentamiento planteado, de acuerdo con la encuesta Colombia Opina #20 realizada por Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol .

El estudio evaluó cuatro posibles duelos entre candidatos, con base en quienes definitivamente o probablemente votarían y excluyendo a los indecisos.



Cepeda vs. De la Espriella

En este escenario, Iván Cepeda obtiene 59,4 % frente a 37,4 % de Abelardo de la Espriella. El voto en blanco alcanza 3,2 %.

Intención de voto para segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella, según Invamer Foto: Invamer

Cepeda vs. Fajardo

Si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, el resultado sería 53,9 % frente a 42,8 %, respectivamente. El voto en blanco se ubica en 3,2 %.



Fajardo vs. De la Espriella

Este es el escenario más ajustado. Abelardo de la Espriella registra 47,1 %, mientras que Sergio Fajardo marca 46,4 %. El voto en blanco llega a 6,5 %.

Intención de voto para segunda vuelta entre Fajardo y De La Espriella, según Invamer Foto: Invamer

Cepeda vs. Valencia

En un eventual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, la diferencia es más amplia: 65,2 % frente a 30,7 %. El voto en blanco alcanza 4,1 %.



¿A favor o en contra del Gobierno?

Al cierre del bloque de intención de voto, la encuesta preguntó si los ciudadanos preferirían votar por un candidato a favor o en oposición al gobierno de Gustavo Petro. El 52,6 % respondió que optaría por uno a favor, mientras que el 43,5 % lo haría por un aspirante de oposición. Un 3,9 % no sabe o no responde.



La medición se realizó entre el 11 y el 22 de febrero de 2026, con 3.800 encuestas en 147 municipios del país y un margen de error de 1,93 %, con un nivel de confianza del 95 %.



Ficha técnica de encuesta Invamer, Colombia Opina #20

Encuesta Invamer, Colombia Opina #20, completa