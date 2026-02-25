Real Madrid, PSG y los clasificados en los play offs de la Champions League

Terminan los partidos de vuelta de los play offs de la Champions League.



El Atalanta logró remontar:

Los encargados de abrir la jornada fueron el Atalanta contra el Borussia Dortmund. Con un gol de penal en el último suspiro, el Atalanta consiguió una gran remontada en su playoff de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Borussia Dortmund, al que derrotó 4-1 este miércoles en Bérgamo, levantando la desventaja de 2-0 que había traído de la ida en Alemania. El Atalanta había caído en este playoff la pasada campaña, ante el Brujas belga, y ahora avanza a unos octavos donde tendrá como adversario ,al Bayern Munich o al Arsenal, según determine el sorteo de este viernes.



Con tropiezos, el PSG clasificó:

AFP

Posteriormente se jugaron los tres partidos en simultáneo. El Parque de los Príncipes acogió el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Mónaco, una serie que venía 3-2 a favor del PSG. En el minuto 45, Maghnes Akliouche marcó el gol que igualó la serie y obligó al Paris Saint-Germain a asumir el control del partido. Marquinhos hizo lo propio e igualó el encuentro 1-1. Luego, en el minuto 66, Khvicha Kvaratskhelia puso el 2-1. El Mónaco siguió insistiendo y en el tiempo suplementario Jordan Teze anotó para el equipo monegasco. La serie terminó 5-4 a favor del Paris Saint-Germain. El PSG, defensor del título, logró la clasificación a los octavos de final. En el sorteo del viernes quedará emparejado con el FC Barcelona o el Chelsea, este último su rival en la final del Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado.



Juventus y Galatasaray , un partido en vilo hasta el último minuto:

AFP

El partido entre Juventus y Galatasaray empezó con muchos factores en contra para el equipo local. La serie llegaba con un marcador parcial de 5-2 a favor del Galatasaray, con Davinson Sánchez en el terreno de juego. Sin embargo, la Juventus logró remontar. En el minuto 45, Manuel Locatelli anotó el primer tanto del partido. Luego, en el 70, Federico Gatti puso el 2-0 y en el 82 Weston McKennie marcó el tercer gol para la Juventus. Con este resultado ambos equipos se fueron al tiempo suplementario. El nigeriano Victor Osimhen, en el 105+1, marcó el de la clasificación para el Galatasaray. Y en el minuto 119, Yilmaz terminó de certificar la clasificación con otro gol. La serie terminó 7-5 a favor del combinado turco.



Vinicius Jr volvió a bailar un gol:

El Real Madrid terminó el trabajo iniciado en Lisboa (victoria 1-0 en la ida) y con otro triunfo, por 2-1 ante el Benfica en su estadio Santiago Bernabéu, selló este miércoles su boleto a los octavos de final de la Liga de Campeones europea. Fue con susto incluido, ya que las Águilas llegaron a igualar provisionalmente la eliminatoria al adelantarse en el 14' con un tanto de Rafa Silva, antes de que el francés Aurélien Tchouaméni (16') y el brasileño Vinícius Jr (80') dieran la vuelta al marcador. Gracias a esta victoria, el Real Madrid estará en el sorteo del viernes, donde conocerá su próximo adversario, que será el Manchester City inglés o bien otro equipo de Lisboa, el Sporting.