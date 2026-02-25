Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 25 de febrero de 2026

La Lotería de Manizales realizó el sorteo número 4944 en la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, entregando una nueva oportunidad de ganar premios millonarios a miles de jugadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones, consolidando a esta lotería como una de las más tradicionales y consultadas del país.

Premio mayor Lotería de Manizales – sorteo 4944

El número ganador del premio mayor fue: . El afortunado ganador se llevó uno de los premios más atractivos del plan de premios de esta jornada. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite participar por importantes sumas de dinero y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de programas de salud y desarrollo social en la región.



Resultados completos de los premios secos – sorteo 4944

A continuación, el listado detallado de los premios secos para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:

Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4944 publicada por la organización antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. Si el miércoles coincide con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la entidad organizadora.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?

Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese plazo, el derecho prescribe.



Documentos necesarios:

Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Cédula de ciudadanía original.

Copia ampliada al 150% de la cédula.

Certificado del RUT (obligatorio especialmente para premios mayores, debido a las retenciones tributarias).

Antes de acudir a reclamar, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos.

Con cada sorteo, la Lotería de Manizales mantiene viva la expectativa entre miles de colombianos que, semana tras semana, prueban su suerte con la ilusión de cambiar su historia.