Iván Cepeda lidera las encuestas según Invamer: Recap - programa completo del 25 de febrero de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del miércoles 25 de enero de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Juan Espinal (candidato del Centro Democrático): Propuso elevar la seguridad energética a política de Estado, rechazó una Asamblea Constituyente y planteó ajustes a la UPC para reformar el sistema de salud.
- Juan Felipe Lemos (senador del Partido de la U): Impulsa una bancada agropecuaria para formalizar el empleo rural, fortalecer vías terciarias y promover una reforma tributaria que alivie al sector productivo.
- Gran Encuesta Invamer: El estudio mostró a Iván Cepeda liderando la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y el repunte de Claudia López. La aprobación de Gustavo Petro subió al 49,1 %.
- Defensa legal de Nicolás Maduro: El exmandatario enfrenta obstáculos para pagar su defensa en Nueva York por bloqueos de licencias de la OFAC.
- Erupción en el Urabá antioqueño: Un volcán de lodo en San Juan de Urabá entró en actividad, generando evacuaciones preventivas y daños en vías e infraestructura local.
Escuche el programa completo aquí: