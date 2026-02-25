Iván Cepeda lidera las encuestas según Invamer: Recap - programa completo del 25 de febrero de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del miércoles 25 de enero de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.



Juan Espinal (candidato del Centro Democrático): Propuso elevar la seguridad energética a política de Estado, rechazó una Asamblea Constituyente y planteó ajustes a la UPC para reformar el sistema de salud.

Juan Felipe Lemos (senador del Partido de la U) : Impulsa una bancada agropecuaria para formalizar el empleo rural, fortalecer vías terciarias y promover una reforma tributaria que alivie al sector productivo.

Gran Encuesta Invamer : El estudio mostró a Iván Cepeda liderando la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y el repunte de Claudia López. La aprobación de Gustavo Petro subió al 49,1 %.

Defensa legal de Nicolás Maduro : El exmandatario enfrenta obstáculos para pagar su defensa en Nueva York por bloqueos de licencias de la OFAC.

Erupción en el Urabá antioqueño: Un volcán de lodo en San Juan de Urabá entró en actividad, generando evacuaciones preventivas y daños en vías e infraestructura local.

