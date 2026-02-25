“Solo con seguridad energética Colombia no se apaga”: Juan Espinal

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático y aspirante al Senado en la lista cerrada de esa colectividad, expuso sus principales propuestas legislativas de cara a las elecciones del 8 de marzo. En entrevista con Recap Blu habló sobre seguridad energética, salud, reforma política y la postura frente a una eventual Asamblea Nacional Constituyente.



Seguridad energética como política de Estado

Espinal aseguró que su principal bandera ha sido la defensa de la seguridad energética. “Ya llevo 8 años defendiendo la seguridad energética. Solo con seguridad energética Colombia no se apaga”, afirmó. Advirtió que la demanda energética crece por encima del 4% y que actualmente solo un proyecto entraría al sistema, al referirse a Hidroituango.

Entre sus propuestas planteó tres ejes: “Primero, que la seguridad energética sea declarada como una política de Estado, elevado a derecho de tercera generación. Segundo, disminuir los tiempos de licenciamiento ambiental y los permisos ambientales (…) especialmente mineroenergético. Y tercero, Silvia, se hace urgente la reglamentación de la consulta previa en nuestro país”.



“No rotundo” a la constituyente

Frente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre presentar un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente al nuevo Congreso, Espinal fue enfático: “Nosotros desde el Centro Democrático le decimos no a una asamblea constituyente”. Agregó que el mandatario “falta a la verdad” y sostuvo que su posición es un “no rotundo a la constituyente de Gustavo Petro”.



Salud y crisis del sistema

Sobre la situación del sistema de salud en Colombia, el congresista afirmó: “Yo creo que eso no se trata de reformar la salud. Acá, gracias a Dios, tenemos el marco normativo de la Ley 100”. Señaló que el sistema “resistió, por ejemplo, la pandemia” y que el problema actual es “más económico”. En ese sentido, indicó que el próximo Congreso deberá “sentarse con todas las EPS a nivel nacional para replantear y fondear la UPC”.



Reforma fiscal y tamaño del Estado

En materia fiscal, propuso “hacer una reforma fiscal estructural” y sostuvo que “nosotros necesitamos que el Estado sea más pequeño”. También se mostró dispuesto a apoyar reformas estructurales: “Sí necesitamos reformas estructurales, la reforma política y la justicia”, concluyó.

