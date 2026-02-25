Volcán de San Juan de Urabá, en Antioquia, erupcionó de manera repentina; todo quedó en video

Momentos de angustia se vivieron en San Juan de Urabá luego de que un volcán hiciera erupción de manera repentina. Aunque no hubo personas lesionadas, autoridades visitan la zona para evaluar los daños

Verdadero terror vivieron cientos de familias en el Urabá antioqueño luego de que de manera repentina hiciera erupción un volcán que, al parecer, no estaba dentro de los radares de las autoridades correspondientes, generando impresión y susto más que todo entre los habitantes de San Juan de Urabá.

El reporte que entregan, hasta ahora, las autoridades departamentales es que producto de la explosión no hubo personas lesionadas, pero que sí se activaron las alertas pertinentes para poder vigilar la zona en donde hubo el miedo se hizo presente durante varios minutos.

“No joda, Dios mío, qué es esa vaina. Qué es eso, Jairo. Qué es eso, ¿el volcán? Acá se sintió un fogaje. Padre Santo”, se escucha en un video ciudadano.



En videos quedó registrada la erupción de un pequeño volcán en San Juan de Urabá. Aunque, por ahora, no se reportan afectaciones, autoridades viajan a la zona para hacer una inspección más minuciosa de la situación. #VocesySonidos pic.twitter.com/AvChCobFuw — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) February 26, 2026

Hay que mencionar que el lugar de la erupción es una zona limítrofe entre los municipios de San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, en donde autoridades locales permanecen pendientes de posibles reportes de daños materiales que, hasta ahora, no se han conocido desde esta zona de Antioquia.

Se espera que se haga una inspección exhaustiva en esta zona del Urabá antioqueño para poder prevenir una posible nueva erupción, más si se tiene en cuenta que el hecho reciente ocurrió de manera imprevista.