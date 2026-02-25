Publican borrador de decreto para trasladar parte de plata de fondos privados a Colpensiones

El Ministerio del Trabajo publicó para comentarios un borrador de decreto que reglamenta el traslado de los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones.

La propuesta normativa obliga a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a girar a Colpensiones la totalidad del dinero acumulado en la cuenta individual del afiliado. Esto incluye no solo el capital ahorrado, sino también los rendimientos financieros generados hasta la fecha efectiva de la transferencia.

El documento fue divulgado por el MinTrabajo en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, actualmente suspendida en su aplicación general por la Corte Constitucional.

¿Qué establece el borrador de decreto del MinTrabajo?

El proyecto de decreto señala que, una vez el afiliado ejerce la opción de traslado del RAIS al Régimen de Prima Media, las AFP deberán transferir a Colpensiones el 100 % del saldo existente en la cuenta individual.



Esto comprende:

El capital acumulado por aportes.

Los rendimientos financieros generados.

Los valores adicionales que correspondan hasta la fecha de giro efectivo.

La medida aplicaría a quienes se acogieron a la denominada “ventana de traslado” creada en el marco de la reforma pensional.

Suspensión parcial de la reforma pensional

La Reforma Pensional se encuentra suspendida mientras la Corte Constitucional analiza posibles vicios de trámite en su aprobación. No obstante, el alto tribunal permitió la implementación de dos artículos, entre ellos el artículo 76, relacionado con los traslados entre regímenes.

El artículo 76 habilita a las personas que estén a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión para trasladarse entre el régimen privado (RAIS) y el público (Régimen de Prima Media), según les resulte más conveniente. Antes de la reforma, este grupo tenía restricciones para cambiarse.

De acuerdo con el propio borrador del decreto, 119.632 afiliados se han trasladado desde los fondos privados hacia Colpensiones en el marco de esta disposición.

Punto de controversia: administración de los recursos

El parágrafo del artículo 76 establece que el ahorro de cada afiliado trasladado continuaría siendo administrado por los fondos privados hasta que la persona alcanzara la pensión.

Sin embargo, el borrador del MinTrabajo modifica esa dinámica al ordenar que las AFP consignen de manera inmediata la totalidad de los recursos en Colpensiones.

Esta diferencia ha generado interrogantes sobre la coherencia entre el decreto reglamentario y lo dispuesto en la ley aprobada por el Congreso.

¿Cuántos recursos estarían en juego?

Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2023 los traslados representaron 12,9 billones de pesos sobre una nómina total de 47,2 billones. En 2024, los traslados ascendieron a 15,3 billones de pesos frente a 55,5 billones en nómina.

Aunque el borrador no precisa el monto total que debería girarse a Colpensiones, estimaciones preliminares indican que la cifra podría superar los 15 o incluso 20 billones de pesos, dependiendo del número final de afiliados trasladados y del saldo acumulado en cada cuenta individual.

Reacciones y debate público

El periodista económico de Blu Radio, Víctor Grosso, señaló en su cuenta de X que el borrador es “muy importante” porque obligaría a los fondos privados a consignar en Colpensiones todo el ahorro acumulado (stock) de quienes utilizaron la opción de traslado habilitada por la reforma.

El debate se centra en si un decreto reglamentario puede establecer una obligación distinta a la prevista en la ley, así como en el destino y administración de los recursos trasladados. El Ministerio de Trabajo mantiene abierto el periodo de comentarios al borrador antes de su eventual expedición definitiva.

