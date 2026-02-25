En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Discurso de Donald Trump
Diana Ospina
José Félix Lafaurie

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Frustran violento fleteo en Bogotá: ladrones iban tras hombre de 60 años y se llevaron sorpresa

Frustran violento fleteo en Bogotá: ladrones iban tras hombre de 60 años y se llevaron sorpresa

Un intento de fleteo terminó frustrado en Engativá, occidente de Bogotá, luego de que la rápida reacción de la comunidad permitiera la captura de dos delincuentes y la recuperación del dinero robado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad