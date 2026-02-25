Frustran violento fleteo en Bogotá: ladrones iban tras hombre de 60 años y se llevaron sorpresa

Los hechos se registraron cuando policías que realizaban patrullajes en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, y fueron alertados por ciudadanos sobre un fleteo cometido contra un hombre de 60 años. Según la información preliminar, la víctima había salido minutos antes de una entidad bancaria y fue seguida por los criminales, quienes esperaron el momento en que llegaba a su lugar de trabajo para interceptarlo.

Los atacantes lo abordaron en vía pública y, bajo amenazas con arma de fuego, lo despojaron de un maletín que contenía cerca de 30 millones de pesos. Fueron vecinos del sector los que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo a plena luz del día y por eso alertaron a las autoridades.

Sin embargo, una vez los criminales estaban atracando a la víctima, fueron sorprendidos por el conductor de una camioneta de color blanco, quien embistió con su vehículo a los ladrones para impedir que escaparan en la motocicleta que estaban usando en medio del hurto. En imágenes quedó grabado cuando los dos hombres salen corriendo por una de las cuadras del sitio de los hechos.

Con esa información, la Policía activó un plan candado que permitió ubicar a los sospechosos en el barrio Santa María del Lago, donde fueron interceptados y capturados minutos después del robo.



Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en su poder un arma de fuego, el dinero hurtado y la motocicleta que, al parecer, utilizaron para cometer el delito.

Los detenidos, de 35 y 36 años, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Uno de ellos cuenta con un historial judicial relevante, teniendo en cuenta que había estado en prisión en dos ocasiones por hurto, en 2017 y 2020, y además tenía una orden de captura vigente por fuga de presos.

El dinero fue devuelto a la víctima, mientras avanzan las investigaciones para determinar si los capturados estarían vinculados a otros casos similares de fleteo en la ciudad.