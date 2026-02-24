Presunto feminicida de Laura Valentina Lozano en Bogotá quedó libre ¿qué dice el juez?

Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, fue asesinada en la madrugada del 21 de febrero en un apartamento ubicado en el sector de Cedritos, localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Aunque su expareja sentimental fue capturado como principal sospechoso, un juez decidió no enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso penal.

El señalado es José David Celis, quien fue detenido por la Policía Metropolitana tras los hechos. "Lamentablemente, el individuo, con asfixia mecánica, le quita la vida a la víctima y, posteriormente, incluso trata de quitarse la vida, pero efectivamente la Policía Nacional llega y podemos capturar a esta persona", explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Sin embargo, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez Óscar David Gómez determinó no imponer medida privativa de la libertad en centro carcelario. De acuerdo con el reporte entregado por el general Cristancho, la joven habría muerto por asfixia mecánica.

Según la versión conocida, Lozano había llegado al apartamento para recoger sus pertenencias, pues la relación sentimental había terminado hacía tiempo.



Laura Valentina Lozano Redes Sociales

Laura Lozano cursaba octavo semestre de Ciencias Políticas y también se destacaba como deportista en patinaje.

Por solicitud de la Fiscalía, Celis fue imputado por el delito de feminicidio. No obstante, durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos que podrían configurar un homicidio preterintencional; es decir, cuando el agresor no tiene como finalidad directa causar la muerte, pero el resultado termina siendo letal.

En su argumentación, el juez sostuvo que no existían evidencias que demostraran que el procesado representara un peligro para otras mujeres por haber agredido a una. Con base en ese análisis, negó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

"Edgar David López reconoció que en la actualidad su hijo tiene una relación sentimental con una mujer, sin que ello permita indicar que porque el victimario tenga trato permanente con cualquier tipo de mujer se descarte la posibilidad de participación, pero sí permite descartar o refutar el planteamiento según el cual, por haber atentado contra una mujer, es potencialmente peligroso para cualquier otra", expuso el juez.

De acuerdo con el observatorio Feminicidios Colombia, en el país ocurrieron 621 feminicidios entre enero y septiembre de 2025.