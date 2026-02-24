Docentes en Antioquia trasladan a Bogotá protestas por fallas en el sistema de salud

Un mes y 16 días después de que la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan) entrara a operar la entrega de medicamentos a los docentes y sus beneficiarios en Antioquia, no se ha “aliviado” la situación que viene aquejando a esta población desde que se viene implementando su nuevo sistema de salud.

Esa es una de las razones más fuertes por las que decretaron un paro de 72 horas que comenzó este martes y se extenderá hasta el jueves, siendo el punto más relevante este miércoles 25 de febrero, cuando incluso educadores desde Antioquia viajaban a la capital del país para tomarse la sede de la Fiduprevisora y exigir respuestas ante lo que consideran “demoras injustificadas en autorizaciones, cancelación de citas y procedimientos, entrega irregular de medicamentos, barretas en urgencias e incertidumbre en la red de prestadores de servicios”.

En medio del tenso panorama con el magisterio antioqueño, el Fomag anunció algunos cambios en el departamento, buscando que sea el remedio por lo menos para parte de estos.

Herman Bayona, vicepresidente de la entidad, admitió que el nuevo modelo ha tenido dificultades, por lo que incluso adelantan gestiones para habilitar más operadores de la entrega de medicamentos, pero de momento son cuatro que comienzan a funcionar este martes.



"Vamos en camino a la entrada de cuatro operadores en total. Entra Audifarma para hacer la entrega de medicamentos a la población mayor de 70 años que sufren muchísimo en los puntos de atención del Cohan, que no ha logrado desde el punto de vista financiero y de stock de medicamentos atender de manera adecuada, por eso buscamos otro gestor farmacéutico", declaró.

Bayona explicó que también ya está en trámite la ampliación de contrato, porque ya tiene experiencia con el magisterio, el servicio de entrega de medicamentos con Ebedisa y que, según dijo, va a ayudar no solamente en el área metropolitana, sino en el resto de Antioquia.

Por lo pronto, las nuevas sedes para la entrega de medicamentos para mayores de 70 años están ubicadas en Medellín (cc Punto de la Oriental), Envigado (calle 38 sur # 37-39), Bello (diagonal 50 con Avenida 38-80), Itagüí (carrera 51 # 55-44) y Rionegro, en la calle 38 #54-63.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, en diciembre se registraron 2.445 reclamaciones en salud en el país, de las cuales 1.469 correspondieron al departamento, lo que representa el 60 % del total. Además, el 52 % de esas quejas estuvieron relacionadas directamente con problemas en la dispensación de medicamentos.