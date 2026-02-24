¿Por qué Westcol llegó en el mismo avión de Atlético Nacional a Bogotá?

En horas de la tarde de este martes, 24 de febrero, Atlético Nacional aterrizó en Bogotá para preparar el partido que disputará vs. Independiente Santa Fe por el partido aplazado de la fecha 5 de la Liga BetPlay, sin embargo, su llegada se volvió viral por una foto en especial.

A través de redes sociales, Atlético Nacional mostró fotos de la llegada de los futbolistas al aeropuerto internacional El Dorado, pero al lado de ellos se vio al influencer y creador de contenido Westcol, quien llamó la atención de todos los hinchas y generó varias preguntas de por qué estaba con el equipo profesional.

Westcol // Foto: Instagram @westcol

¿Por qué Westcol llegó con Atlético Nacional a Bogotá?

Blu Radio contactó a Atlético Nacional para conocer la razón por la cual el creador de contenido llegó con el equipo profesional y aseguraron que “fue una casualidad”, ni el influencer ni el equipo tenían planeado llegar juntos y simplemente se encontraron en el mismo vuelo.

Pese a los rumores que se generaron en redes sociales sobre una supuesta “alianza comercial” con el creador de contenido, la realidad es que no hay ninguna relación por parte del club con él.



¿Cuándo jugará Atlético Nacional?

El cuadro verdolaga disputará este miércoles, 25 de febrero, un duelo importante por la Liga BetPlay frente a Independiente Santa Fe cuando visite el estadio Nemesio Camacho El Campín por el duelo aplazado de la fecha 5.

Duelo crucial para que los dirigidos por Diego Arias se posicionen mejor en la parte alta de la tabla de posiciones antes de su duelo vs. Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana el próximo 4 de marzo.