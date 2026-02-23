Apareció Diana Ospina, mujer desaparecida desde el domingo en Bogotá

Luego de ser reportada desaparecida tras salir de una fiesta en Theatron, reconocida discoteca en localidad de Chapinero, Bogotá, fue hallada con vida este lunes Diana Ospina en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí en una zona boscosa y fue gracias a videos de cámaras de seguridad que se pudo dar con su paradero.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta de X.

Diana Ospina. Foto: Image Fx / redes sociales

De acuerdo con la versión oficial, la mujer fue abordada por dos delincuentes que le hicieron el paseo millonario e ingresaron a sus cuentas bancarias en donde sacaron hasta 150 millones de pesos. Ella fue abordada en la puerta de su casa en la localidad de Engativá, quienes llegan en otro taxi y se la llevan del sitio.

Los delincuentes también intentaron sacarle dinero de otras tarjetas, incluyendo de algunos supermercados y fue abandonada en el punto en donde fue encontrada por las autoridades; una vez vuelva a estar en su casa, se espera que empiece el proceso con la Fiscalía para dar con los responsables de este hecho.



Por ahora, se desconoce desde qué punto comenzaron a seguirla. Por fortuna, su estado de salud es estable y ya llegó con sus familiares en donde pasará la noche para comenzar el proceso con las autoridades para indagar más sobre su caso desde este martes.