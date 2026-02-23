En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Gabriela'
Diana Ospina

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Apareció Diana Ospina, mujer desaparecida desde el domingo en Bogotá

Apareció Diana Ospina, mujer desaparecida desde el domingo en Bogotá

Fue vista por última vez luego de salir de una fiesta en una reconocida discoteca en Chapinero y fue encontrada con vida este lunes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad