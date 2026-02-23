La leyenda Robbie Williams por primera vez visitará Colombia: esto debe saber

A sus 52 años, Robbie Williams ha construido un legado histórico en la música para convertirse en todo un referente y, por primera vez, visitará Colombia en un concierto solitario en el Movistar Arena el 20 de septiembre, como un sueño cumplido para todo un legado de generaciones musicales.

Desde que comenzó su carrera en Take That hasta sus últimos sencillos, el británico ha dejado grandes canciones que han enaltecido su legado en la industria. Ahora, en su visita a Bogotá, se prepara para conectar con todos esos fans que han esperado toda su vida para poder verlo en vivo.

"Robbie Williams llega por primera vez a Colombia con un espectáculo que celebra más de tres décadas de himnos globales y carisma escénico incomparable. El 20 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá, el ícono británico presentará su nueva era BRITPOP, un viaje sonoro inspirado en la energía del britpop de los 90", indicaron desde la organización.

Cantante británico Robbie Williams Foto: AFP

Precios y dónde comprar concierto de Robbie Williams.

La prevente Movistar arrancó este lunes, 23 de febrero, e irá hasta el miércoles hasta las 10:00 de la mañana, a partir de ahí será el turno para los clientes de bancos AVAL hasta el 26 a la misma hora. Para el público general será el 26 a las 10:00 de la mañana, todo a través del siguiente link: https://tuboleta.com/es/eventos/robbie-williams-britpop



Estos son los precios:



Tribuna Fan Sur*

Precio: $899.000 + $161.000

Aforo: 155 Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218)*

Precio: $579.000 + $104.000

Aforo: 2.540 Piso 2 (207 - 213)*

Precio: $549.000 + $98.000

Aforo: 1.107 Platea

Precio: $439.000 + $79.000

Aforo: 3.200 Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318)*

Precio: $329.000 + $59.000

Aforo: 3.228 Piso 3 (307 - 313)*

Precio: $289.000 + $52.000

Aforo: 1.230

Robbie Williams en concierto Foto: AFP.

Esta es la discografía de Robbie Williams