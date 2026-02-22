MinSalud investiga posible caso de sarampión en Bogotá y llama a vacunarse

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud se encuentran estudiando un caso sospechoso de sarampión en un hombre de 30 años en Bogotá, con antecedentes de viaje internacional. Las autoridades confirmaron que, por ahora, el caso no está confirmado y el paciente permanece estable.

El Instituto Nacional de Salud precisó que la confirmación de un caso de sarampión no depende de un único resultado, sino del cumplimiento de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. La entidad explicó, además, que, una vez se detecta el virus, se realiza una caracterización genética para establecer el genotipo y determinar si corresponde a un virus vacunal —que es menos grave y no transmisible— o a un virus salvaje, que sí causa la enfermedad y se transmite por vía respiratoria.

El llamado de las entidades a la ciudadanía es completar el esquema de vacunación, pues es la mejor forma de prevenir el virus, y acudir a atención médica si se presenta fiebre y brote en la piel. El Ministerio de Salud insiste en que la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, y la vacuna bivalente (SR), que protege contra sarampión y rubéola, están disponibles en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país.

Adicionalmente, la vacuna está indicada para niños y niñas desde los 6 meses de edad hasta personas de 59 años. Las autoridades insisten en intensificar el cuidado en las personas vinculadas al sector turístico, hotelero y de transporte aéreo, terrestre y marítimo. Además, hacen un llamado a los viajeros con destino a países con casos confirmados, como México, Canadá y Estados Unidos.



Las entidades reiteraron que el país no tiene circulación endémica del virus y mantiene su certificación internacional de eliminación sostenida, aunque advirtieron que existe riesgo de importación de casos debido a la situación epidemiológica en la región y a nivel global.

