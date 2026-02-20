En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Nuevo pasaporte
Salario mínimo
Kevin Arley

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés en Windsor

Policía continúa el registro de la antigua casa del expríncipe Andrés en Windsor

La Policía del Valle del Támesis, que ordenó el arresto ayer del exduque de York, informó hoy de que los registros en una propiedad de Norfolk, al este de Inglaterra, han concluido, pero continúan en la mansión de Royal Lodge, en Berkshire, donde Andrés vivió hasta hace unas semanas antes de que fuera desalojado por el rey.

Publicidad

Publicidad

Publicidad