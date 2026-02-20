Tragedia en Medellín: joven de 15 años mató a otro de 17 por supuestos problemas de convivencia

En Medellín, un joven de 15 años asesinó a otro menor de 17 años por supuestos problemas de convivencia. El victimario, que cometió el crimen con un destornillador, se presentó ante las autoridades y se espera que prontamente responda por este crimen.

Un hecho de intolerancia al frente de la Institución Educativa Héctor Abad Gómez ha generado rechazo entre las autoridades de Medellín, ya que en medio de una riña un joven de tan solo 15 años le propinó una herida mortal a un egresado del colegio.

La información que entregan las autoridades es que la víctima de 17 años, al parecer, habría amedrentado al joven de 15 años durante varios días y hace un par de días, como habría quedado registrado en cámaras, la paciencia se agotó.

El egresado habría utilizado un machete para intimidar al menor de edad que utilizó un destornillador para defenderse, generándole al adolescente una herida mortal. Aunque el hecho es materia de investigación, por ahora el caso ha sido calificado como legítima defensa por las autoridades.



Pero no todo queda en este aberrante desenlace, ya que Blu Radio conoció que el agresor confesó que efectivamente agredió al otro joven y que está dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes por los hechos.

Por esta situación es que el menor de edad podría ser llamado ante la justicia en los próximos días para que haga su declaración juramentada y allí se tome la decisión de ser aprehendido por la muerte del adolescente de 17 años o si por el contrario es absuelto, luego de demostrarse que efectivamente su vida corría riesgo.

A la espera de la resolución de este problema, hay otra situación igual de alarmante y es que Blu Radio conoció que, supuestamente, detrás de toda esta problemática juvenil habría una banda delincuencial que, al parecer, estaría conformada por menores de edad en la zona céntrica de la capital de Antioquia.

Por ahora, las autoridades en Medellín avanzan las investigaciones correspondientes para determinar si efectivamente hay un grupo delincuencial que habría provocado las intimidaciones al menor de 15 años o si simplemente son problemas de convivencia entre dos adolescentes qué desafortunadamente terminó con desenlace fatal.