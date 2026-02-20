En vivo
Tragedia en Medellín: joven de 15 años mató a otro de 17 por supuestos problemas de convivencia

Tragedia en Medellín: joven de 15 años mató a otro de 17 por supuestos problemas de convivencia

El reporte oficial señaló que el crimen fue con un destornillador. Se presentó ante las autoridades y se espera que prontamente responda por este crimen.

