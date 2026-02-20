Fuerte terremoto de magnitud 5,7 sacude el este de Afganistán

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo (EMSC) informó de un terremoto de magnitud 5,7 en Afganistán cerca de Bazarak, distrito de Bazarak, Panjshir, este viernes 20 de febrero, a una profundidad intermedia de 87 km.

La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos, a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos.

