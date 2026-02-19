Petro firma nuevo decreto de salario mínimo: aumento del 23.7 % se mantiene

El salario mínimo en Colombia para el año 2026 mantendrá el mismo valor fijado en diciembre de 2025, según confirmó el presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar. La decisión se tomó tras ajustar el decreto presidencial a los requerimientos técnicos y legales exigidos por el Consejo de Estado, incorporando estudios detallados sobre productividad y canasta básica.

El mandatario explicó que el nuevo documento es más robusto tras atender las observaciones del magistrado Morales. Según Petro, la administración incluyó análisis específicos sobre salario relativo, productividad laboral y el costo de la canasta mínima vital. "Hicimos caso, metimos los estudios de productividad y todos los que se pidieron; ahora tenemos un nuevo decreto más grueso y técnico", señaló el jefe de Estado.

Pese a las modificaciones en la argumentación jurídica y técnica, el monto no sufrió variaciones al alza ni a la baja respecto a la decisión tomada al cierre del año anterior. El presidente enfatizó que la intención fue acatar las órdenes judiciales sin retroceder en los derechos adquiridos de los trabajadores.

La ratificación del decreto busca alinearse con los preceptos de la Constitución Nacional sobre el salario vital. Petro subrayó que el documento final ya fue firmado y entregado al Consejo de Estado, utilizando "estudios técnicos científicos de la economía clásica en Colombia" para sustentar la viabilidad de la cifra.



"No quise sobrepasarme, es el mismo que decretamos en el mes de diciembre del año 2025", afirmó el mandatario, quien además proyectó que el próximo año el ajuste deberá basarse en datos de productividad más completos.