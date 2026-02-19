¿Qué hacer con un hijo therian? Guía para padres que no saben cómo reaccionar

En el colegio, en redes sociales o en encuentros convocados por internet, cada vez es más común ver adolescentes que se identifican con animales como lobos, zorros o gatos.

Algunos usan accesorios, colas o máscaras; otros simplemente expresan que “se sienten” como ese animal. Y entonces llega la pregunta que inquieta a muchos padres: ¿qué hago si mi hijo dice que es un therian?

La palabra therian significa animal salvaje y se usa para describir a personas, en su mayoría adolescentes, que dicen identificarse internamente con un animal.

Para muchos jóvenes se trata de una identificación simbólica. Es decir, pueden decir “me siento como un lobo” o “me identifico con un gato”, pero entienden que biológicamente son humanos. Van al médico, asisten al colegio y mantienen claridad sobre la realidad.



El problema aparece cuando esa identificación deja de ser simbólica y se convierte en una creencia literal, afectando la salud, la alimentación o el contacto con la realidad. En esos casos, ya no se trata de una moda o expresión juvenil, sino de una posible situación clínica que requiere atención profesional.



¿Por qué está creciendo el fenómeno?

Las redes sociales han jugado un papel importante, pues plataformas como TikTok e Instagram amplifican las tendencias, crean comunidades y validan identidades. "Un adolescente que se siente aislado puede encontrar en segundos un grupo que lo entiende y lo celebra".

Más allá del animal específico, muchos especialistas señalan que el fondo del fenómeno suele estar relacionado con:



Búsqueda de identidad

Sensación de no pertenecer

Bullying

Soledad

Baja autoestima

¿Qué deben hacer los padres?

Los padres que no sepan cómo actuar al saber que sus hijos se identifican como therians deben tener en cuenta algunas cosas, según la psicóloga Débora Pedace, hay varios pasos que hay que seguir:

1. No ridiculizar

Burlarse, grabarlo para redes o minimizar lo que siente puede romper la comunicación. La humillación no corrige conductas; las radicaliza o las esconde.

2. No validar sin límites

Aceptar todo sin cuestionar tampoco ayuda. Permitir conductas que afecten la salud o refuercen una desconexión con la realidad no es apoyo, es descuido. El equilibrio está en combinar comprensión con firmeza.

3. Poner límites claros

Se puede decir: “Entiendo que te identifiques con un lobo, pero en esta casa comemos comida humana y vamos al médico”. El límite no es rechazo; es estructura.

4. Evaluar el nivel de realidad

Con calma, pregunte: ¿Sabes que biológicamente eres humano? ¿Esto es simbólico o crees que tu cuerpo es de animal? Si hay confusión en este punto, es importante buscar orientación profesional.

5. Mirar más allá del síntoma

Pregúntese qué está pasando en su entorno, ha sufrido acoso escolar, se ha aislado o ha mostrado tristeza persistente o cambios bruscos de comportamiento. A veces el therianismo es la punta del iceberg de un malestar emocional más profundo.



¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional?

La experta recomienda buscar ayuda profesional si se observan los siguientes comportamientos:



Pérdida clara del juicio de realidad

Conductas que pongan en riesgo la salud

Aislamiento extremo

Abandono escolar

Ideas relacionadas con autolesión

De notar alguna de estas acciones la psicóloga indica que el primer paso suele ser un psicólogo; si hay pérdida de contacto con la realidad, puede requerirse valoración psiquiátrica. Además, agregó que “no se debe convertir el tema en espectáculo, ni normalizar sin análisis cualquier conducta riesgosa. La clave es respeto sin romantización, escucha sin ingenuidad y límites sin violencia”.