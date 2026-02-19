Detienen en Reino Unido al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, por el caso Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, fue detenido este jueves bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres.

Los agentes policiales acudieron esta mañana a la finca de Sandringham, en el condado de Norfolk (este de Inglaterra), donde vive actualmente el antiguo príncipe, centro de una fuerte polémica por sus pasados vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. Según la Policía del Valle del Támesis, el detenido permanece retenido en una comisaría.

Esta fotografía sin fecha de la colección personal de Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 12 de diciembre de 2025, muestra al cofundador de Microsoft y filántropo estadounidense Bill Gates (izq.) y al príncipe Andrés de Gran Bretaña, duque de York. AFP

La detención

La BBC informó que la Policía de Thames Valley anunció este 19 de febrero la detención de un hombre de unos 60 años en el condado de Norfolk, en el marco de una investigación por presunta mala conducta en el ejercicio de cargo público.



Como parte de la investigación, hoy (19/2) hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de cargo público y estamos llevando a cabo registros en direcciones en Berkshire y Norfolk dijeron las autoridades a la BBC.

La Policía precisó, de acuerdo con la BBC, que el hombre permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias. Asimismo, indicó que no revelará su identidad “de acuerdo con la orientación nacional”, y recordó que el caso continúa activo, por lo que pidió prudencia en cualquier publicación para evitar el desacato al tribunal.

"Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto ahora una investigación sobre esta acusación de mala conducta en el ejercicio de cargo público. Es importante que protejamos la integridad y objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito”, reportó la BBC al citar al subcomisionado asistente Oliver Wright.

El alto oficial subrayó además el interés público que ha generado el caso. “Entendemos el significativo interés público en este asunto y proporcionaremos actualizaciones en el momento oportuno”, indicó, de acuerdo con la BBC.

Por ahora, las autoridades continúan con los registros en Berkshire y Norfolk como parte de la investigación en curso, mientras el detenido permanece bajo custodia a la espera de nuevas decisiones judiciales.

Documentos difundidos por el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump revelan que Mountbatten-Windsor habría intercambiado correos con Jeffrey Epstein en los que, a través de intermediarios, le compartía información confidencial del Gobierno británico. Entre los datos figurarían detalles sobre un acuerdo entre el Royal Bank of Scotland y la compañía automovilística Aston Martin, así como reportes diplomáticos sobre Vietnam, Singapur y China vinculados con sus funciones públicas.

