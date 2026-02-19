En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Conexión Social ya lleva internet gratuito a 25.000 hogares vulnerables en Bogotá

Conexión Social ya lleva internet gratuito a 25.000 hogares vulnerables en Bogotá

Un total de 25.000 hogares de estratos 1 y 2 en Bogotá ya cuentan con internet gratuito de fibra óptica de 25 Mbps, gracias al programa Conexión Social, una alianza entre la Alcaldía Mayor y la ETB.

