Conexión Social ya lleva internet gratuito a 25.000 hogares vulnerables en Bogotá

El programa Conexión Social, Bogotá me conecta, alcanzó un nuevo hito al conectar 25.000 hogares vulnerables a internet gratuito de fibra óptica en la capital del país, consolidándose como una de las principales apuestas para cerrar la brecha digital en la ciudad. La iniciativa, liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social, en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), busca integrar a miles de familias a la infraestructura tecnológica pública.

Los hogares beneficiados, pertenecientes a los estratos 1 y 2 y clasificados entre los niveles A1 y C9 del Sisbén, cuentan ahora con conexión de fibra óptica de 25 Mbps, disponible las 24 horas del día y con capacidad para conectar hasta 15 dispositivos por vivienda. El servicio incluye, además, herramientas de control parental y ciberseguridad, lo que fortalece la protección digital de niñas, niños y jóvenes.

En esta nueva etapa, el programa pone especial énfasis en la población joven, reconociendo su papel clave en el desarrollo social y económico de Bogotá. Según destacó Diego Molano, presidente de ETB, no se trata únicamente de ofrecer acceso a internet, sino de garantizar conectividad estable y de calidad que permita a los jóvenes formarse en entornos virtuales, desarrollar habilidades digitales y acceder a oportunidades laborales remotas.

Con una meta proyectada de 100.000 hogares conectados, lo que representaría alrededor de 400.000 personas, y una inversión estimada de 234.000 millones de pesos entre 2025 y 2028, Conexión Social se perfila como uno de los mayores despliegues de infraestructura digital con enfoque social en la ciudad.



Podrán acceder al beneficio los hogares de las localidades priorizadas: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Suba, Bosa y Kennedy, siempre que cuenten con cobertura de red ETB y cumplan los criterios técnicos y sociales definidos por la Secretaría de Integración Social.