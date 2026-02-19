En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / ¿Dónde están las cosas de Diógenes Quintero? Lo que se perdió en el accidente de Satena

¿Dónde están las cosas de Diógenes Quintero? Lo que se perdió en el accidente de Satena

Diana Riveros, esposa del congresista fallecido, habló sobre los objetos personales del político que no ha vuelto a ver.

¿Dónde están las cosas de Diógenes Quintero? Lo que se perdió en el accidente de Satena
La esposa del congresista señaló que el celular aún tenía señal.
Foto: EFE y Cámara de Representantes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad