Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más tradicionales y consultados en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia.
El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 16 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
|Paisita Día
|18 febrero 2026
|6536 - 2
Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad del Paisita Día. El sorteo se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y festivos, lo que permite a los participantes organizar sus apuestas y estar atentos a la publicación de los resultados.
Horarios oficiales:
Esta regularidad facilita que los jugadores puedan verificar oportunamente si resultaron ganadores y reclamar sus premios dentro de los tiempos establecidos.
El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, permitiendo que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas de premio:
Cada modalidad ofrece distintas probabilidades y montos de premio, según el nivel de precisión en el acierto.
Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para realizar el proceso de reclamación. Es indispensable presentar:
Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con horarios definidos, modalidades claras y un proceso de pago regulado, el Paisita Día se mantiene como uno de los chances más confiables y consultados del país. En Antioquia, miles de jugadores siguen atentos cada jornada para conocer el resultado oficial y confirmar si la suerte estuvo de su lado.