Nueva táctica para evadir rastreo de celulares robados en Bogotá: los envuelven en aluminio

Una nueva modalidad de ocultamiento de elementos robados surge en Bogotá. Tras la llamada de emergencia de dos ciudadanos por el hurto de sus celulares, la Policía comenzó la persecución en el barrio Ramajal de San Cristóbal a un taxi que fue identificado con varios dispositivos ocultos en su interior, pero llama la atención que estaban forrados en papel aluminio para, aparentemente, evitar ser rastreados.

En medio del proceso de verificación, dentro del taxi había cuatro celulares hurtados avaluados en 10 millones de pesos, ya que son de alta gama.

De acuerdo con la explicación de las autoridades, al envolverlos en papel aluminio, posiblemente funcionaría como inhibidor de señal para evitar ser monitoreados con el GPS de otros teléfonos.

Envolvían en papel aluminio los celulares que hurtaban para evitar su rastreo, pero ni así se salvaron los 5 sujetos de esta banda.



Luego de un nuevo robo, las víctimas avisaron de inmediato a @PoliciaBogota, que activó el plan candado e interceptó el taxi en el que se movían.… pic.twitter.com/xgN5Mn3adh — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) February 19, 2026

Así las cosas, la Policía también confirmó que de los cinco capturados, tres ya tienen antecedentes por delitos de hurto agravado y falsedad marcaria. Entre tanto, los señalados delincuentes deberán enfrentar cargos por hurto y falsificación y ya están a disposición de la fiscalía para legalizar su captura.



Por otro lado, en lo corrido del 2026, en San Cristóbal se han hecho 296 capturas por hurto de celulares y la recuperación de 20 móviles que han sido devueltos a sus propietarios.