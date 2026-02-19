En vivo
Nueva táctica para evadir rastreo de celulares robados en Bogotá: los envuelven en aluminio

Nueva táctica para evadir rastreo de celulares robados en Bogotá: los envuelven en aluminio

En San Cristobal, al sur de Bogotá, la Policia capturó a cinco personas involucradas en el robo de varios celulares de alta gama, que después de ser hurtados los envolvían en papel aluminio “para no ser detectados”. Los telefonos fueron encontrados en un taxi.

Nueva táctica para evadir rastreo de celulares robados en Bogotá
Encontraron celulares robados envueltos en aluminio dentro de un taxi en Ciudad Bolívar.
Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

