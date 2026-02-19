En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Construyen muro para evitar inundaciones del río de Oro en Centroabastos de Bucaramanga

Construyen muro para evitar inundaciones del río de Oro en Centroabastos de Bucaramanga

La obra evitará inundaciones por la creciente del río de Oro a la Central de Abastos de Bucaramanga, la zona industrial y alrededor de 150 familias de barrios aledaños.

Publicidad

Publicidad

Publicidad