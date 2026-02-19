Ni ladran ni muerden: perros robot de 600 millones vigilarán el Mundial

Cuatro perros robot integrarán la nueva División K9-X para custodiar los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en el estado mexicano de Nuevo León. Miguel Zepeda, director del sistema de vigilancia urbana C4 municipal, explicó que cumplirán “tareas de prevención, disuasión y detección temprana de situaciones inusuales” mediante recorridos previos a cada encuentro.

La inversión en estos robots tácticos asciende a cerca de 146.000 dólares, equivalentes a más de 600 millones de pesos colombianos. Están equipados con cámaras de video, visión nocturna, comandos de voz y sistemas de advertencia, además de materiales resistentes para operar en eventos masivos.



IA genera choque con Hollywood

La semana tecnológica también estuvo marcada por la controversia que desató un video hiperrealista que muestra a Brad Pitt y Tom Cruise peleando, creado con Seedance 2.0, una nueva inteligencia artificial desarrollada por ByteDance, propietaria de TikTok.

La Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses, denunció que este tipo de contenidos vulnera derechos de autor y habló de la creación de una “biblioteca pirateada”, recordando casos anteriores con personajes de Star Wars y Marvel.



Zuckerberg y la edad en redes sociales

En una corte de Los Ángeles, Mark Zuckerberg defendió las prácticas de verificación de edad de Instagram durante un juicio por presunta adicción a las redes sociales. En la audiencia se presentó un documento que sugería que para 2018 unos 4 millones de usuarios de la plataforma eran menores de 13 años.

El fundador de Meta sostuvo que algunos usuarios mienten sobre su edad. La demanda también involucra a Google, matriz de YouTube, señalada de diseñar productos que deliberadamente crean adicciones.



Google impulsa IA creativa y lanza Pixel 10A

Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, aseguró que en un plazo de cinco a ocho años podría alcanzarse una inteligencia artificial capaz de razonar de manera similar al ser humano. Propuso el “Test de Einstein” para evaluar si una máquina puede innovar científicamente más allá de imitar datos.



En paralelo, Google presentó el Pixel 10A por 499 dólares, con procesador Tensor G4 y 8 GB de RAM. Además, su IA Gemini, a través de la herramienta Lyria 3, ya genera pistas musicales de 30 segundos para creadores de YouTube Shorts, en medio de críticas de artistas como Billie Eilish, Pearl Jam y Katy Perry sobre el uso de inteligencia artificial en la música.