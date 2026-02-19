En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Ni ladran ni muerden: perros robot de 600 millones vigilarán el Mundial

Ni ladran ni muerden: perros robot de 600 millones vigilarán el Mundial

Perros robot reforzarán la seguridad del Mundial 2026 en Nuevo León con labores de prevención y detección temprana. La inversión supera los 600 millones de pesos colombianos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad