Samsung lanza nueva capa de privacidad en sus dispositivos: chismosos ya no podrán leerle el chat

Si bien actualmente el uso del celular es parte del día a día de las personas, ya sea por trabajo, comunicación o entretenimiento, también es cierto que muchos lo utilizan en entornos con poca privacidad. En el transporte público, en el banco, en un bar, entre otros lugares, la información queda expuesta a simple vista, lo que genera temor de que se filtre contenido que no se desea revelar.

Ante ese panorama, Samsung lanzará una capa de privacidad diseñada para proteger el teléfono de miradas indiscretas, sin importar dónde se encuentre el usuario. Esta tecnología permitirá enviar mensajes, digitar claves o realizar operaciones en un lugar concurrido sin miedo a que alguien observe lo que está haciendo.



¿Cómo funciona la nueva capa de privacidad de Samsung?

No todos necesitan el mismo nivel de protección, por eso esta capa ofrece la posibilidad de elegir qué funciona mejor según cada necesidad. Los usuarios podrán ajustar los niveles de visibilidad y seguridad de acuerdo con la sensibilidad de la información o con aplicaciones específicas, como las notificaciones emergentes. Es decir, se podrá reducir aún más la visibilidad en apps bancarias u otras que no se quieran exponer.

El sistema es flexible y puede activarse o desactivarse cuando se desee, garantizando que el control del teléfono se mantenga bajo decisión del usuario. El resultado es una calibración entre hardware y software pensada para proteger la información personal sin afectar la experiencia ni la fluidez en el uso del dispositivo.

Capa de privacidad evita que le lean los mensajes Freepik

Lo nuevo que llegará a Samsung en 2026

Samsung continúa apostando por la innovación en sus dispositivos y para este 2026 la marca coreana tiene lista la nueva serie Galaxy S, con la que busca simplificar las interacciones diarias, generar confianza e integrar de forma más fluida Galaxy AI, la inteligencia artificial de la compañía, en los dispositivos móviles.

En ese contexto, desde el 25 de febrero, Samsung realizará el Galaxy Unpacked en San Francisco, donde presentará las novedades de la marca y dará a conocer los avances en inteligencia artificial.

El evento se transmitirá en vivo a partir de la 1:00 p. m. (hora Colombia) a través de Samsung.com/co, Samsung Newsroom y el canal oficial de YouTube de Samsung.