En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Rayo deja seis heridos, entre ellos un niño, en zona rural de Guaca, Santander

Rayo deja seis heridos, entre ellos un niño, en zona rural de Guaca, Santander

La emergencia ocurrió en el área del Páramo de Santurbán durante una tormenta eléctrica con granizada. La madre Suleima del Carmen Rivas, de 34 años, fue remitida al Hospital Universitario de Santander debido a la complejidad de las quemaduras, el pronóstico del niño es reservado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad